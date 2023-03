Basketball: Pöltl bei Toronto-Sieg neuerlich doppelt zweistellig

Jakob Pöltl hat am Samstag (Ortszeit) beim 122:107 der Toronto Raptors gegen die Minnesota Timberwolves in der National Basketball Association zum vierten Mal hintereinander ein Double-Double verzeichnet. Der 27-jährige Center aus Wien erzielte 14 Punkte und holte elf Rebounds. Zwei Assists in 25:22 Minuten rundeten die Statistik beim siebenten Heimsieg in Serie der Kanadier ab.

In vier Spielen in Folge doppelt zweistellig war Pöltl in der NBA bisher nur Ende März/Anfang April 2021. Seinen persönlichen Rekord ausbauen kann er bereits am Sonntag, wenn Toronto bei den Milwaukee Bucks und damit beim aktuell besten Team der Liga gastiert.