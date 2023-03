Sensation im Snowboard: Fabian Obmann gewinnt den Gesamtweltcup

Bei den Frauen schaffte es Sabine Schöffmann ins Halbfinale, in dem sie sich Ester Ledecka in deren erst zweiten Saisonrennen beugen musste. Die Tschechin, die auch als erfolgreiche Skifahrerin bekannt ist, schaffte damit eine erfolgreiche Revanche für das Riesentorlauf-Finale am Mittwoch in Rogla. Im kleinen Finale um Platz drei unterlag die Kärntnerin Schöffmann der Deutschen Cheyenne Loch.

Multi-Talent Ledecka

Den Sieg holte im Finale Ledecka, die damit – auch hier gab es eine Überraschung – den Gesamtsieg ihrer Finalgegnerin Ramona Hofmeister verhinderte.

So holte die schon im Viertelfinale ausgeschiedene Schweizerin Julie Zogg die Parallel- sowie die Gesamt-Weltcup-Kugel.