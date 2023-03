NBA-Ass Jakob Pöltl überzeugt mit seinem 70. Double-Double

Die Toronto Raptors haben am Sonntag (Ortszeit) im Rennen um einen Platz im Play-in der National Basketball Association (NBA) einen weiteren wichtigen Sieg gefeiert. Sie gewannen 114:104 gegen die Washington Wizards. Jakob Pöltl fixierte mit je zwölf Punkten und Rebounds sein 70. Double-Double in der regulären Saison. In 26:08 Minuten Einsatzzeit standen außerdem je ein Assist und Steal für den Wiener zu Buche.