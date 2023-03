Jakob Pöltl, ein souveräner Pflichtsieg gegen die Pistons: Was habt ihr von Beginn an gut gemacht, um es gar nicht erst spannend werden zu lassen?

Wir waren von Anfang an souverän in der Defense. Wir waren aggressiv, haben sie zu Turnovers gezwungen und dann im Gegenangriff einige einfache Punkte geholt. So haben wir relativ früh einen Vorsprung herausgespielt und den nicht wieder hergegeben.

Nach diesem Sieg und der heutigen Niederlage von Indiana sieht es im Kampf um einen Play-in-Platz schon sehr gut aus. Ist nun Rang 8 ein konkretes Ziel?

Das Ziel ist einfach, so hoch wie möglich im Standing zu kommen. Die Platzierung wird nicht nur von unseren Performances abhängen, sondern logischerweise auch von unseren Gegnern. Es gilt, zum Ende der Saison so viele Siege wie möglich zu holen, uns in die bestmögliche Form zu spielen und dann in der Postseason voll zu attackieren.

Gegen Washington und Miami warten zwei weitere Heimspiele, worauf wird es ankommen?

Das sind zwei starke Gegner. Es wird darauf ankommen, dass wir ihnen unser Spiel aufzwingen. Wir spielen am besten, wenn wir aggressiv sind, wenn wir das Spiel kontrollieren. Es wird nicht leicht, aber hoffentlich können wir zwei weitere Siege holen.