Es ist fix: Jakob Pöltl und Toronto verpassen das Play-off

Für die Toronto Raptors endet die NBA-Saison 2023/24 definitiv am 14. April. Nach einem 101:145 am Mittwoch (Ortszeit) gegen die New York Knicks hat der Club des nach einer Fingeroperation rekonvaleszenten Wieners Jakob Pöltl auch theoretisch keine Chance mehr, das Play-off, geschweige denn das Play-in (Vorqualifikation) der nordamerikanischen Basketball-Profiliga zu erreichen. Die Kanadier erlitten die zwölfte Niederlage in Folge, die 50. im Spieljahr und nicht zuletzt die höchste ihrer Geschichte vor eigenem Publikum.

Gradey Dick verbuchte aufseiten der Raptors mit 23 Punkten eine Karrierebestleistung in seiner Rookie-Saison. Miles McBride führte die Knicks beim höchsten Saisonsieg mit 29 Zählern an.