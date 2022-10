Erster Sieg für Basketball-Star Pöltl in der NBA-Preseason

Die San Antonio Spurs haben am Dienstag (Ortszeit) im vierten Anlauf den ersten Sieg in der Preseason der National Basketball Association (NBA) eingefahren. Sie gewannen in Salt Lake City 111:104 gegen Utah Jazz. Der Wiener Jakob Pöltl steuerte sechs Punkte, je fünf Rebounds und Assists sowie einen Block in 21:14 Minuten auf dem Parkett bei.