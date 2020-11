Auf Pöltl warten stressige Wochen vor NBA-Saisonstart

Nach fast drei Monaten in der Heimat ist Österreichs NBA-Pionier Jakob Pöltl am Mittwochvormittag von Wien via US-Hauptstadt Washington zurück nach San Antonio zu seinem bisherigen Klub geflogen. Erst am Vortag war der Saisonstart der besten Basketball-Liga der Welt am 22. Dezember offiziell abgesegnet worden. Die Free Agency, in der Verhandlungen über neue Verträge geführt werden dürfen, beginnt in der Nacht auf 21. November, und betrifft diesmal auch Pöltl.

Auf den Wiener, der aktuell als sogenannter "Restricted Fee Agent" eingeschränkt vertragslos ist, wartet somit eine stressige Zeit, wobei er vorerst "bis zum 20. November einmal abwarten" müsse. "Wenn die Free Agency beginnt, wird es wegen der heuer sehr beschränkten Dauer schnell gehen. Je nachdem, ob ich bei den Spurs bleibe oder wechsle, gibt es natürlich verschiedene Szenarien", erklärte Pöltl in einer Aussendung vor seinem Abflug. "Bei einem Wechsel müsste ich mir eine Wohnung suchen und mich erst einleben. Egal wo, der Beginn des Trainingscamps erfolgt schon in drei Wochen am 1. Dezember."