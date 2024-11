Basketball: Wie eine österreichische Weltenbummlerin in Israel landet

Es ist endlich wieder einmal so weit. Nach fast zwei Jahren Pause absolviert Österreichs Frauen-Basketballnationalteam Heimspiele. Am Wienerberg misst man sich im Rahmen der EM-Qualifikation am Donnerstag mit Kroatien, am Sonntag trifft man auf die Niederlande.

Mit von der Partie ist Anja Fuchs-Robetin. Mit ihren jungen 28 Jahren hat sie schon ausreichend sportliche Erfahrungen gemacht, die andere in einer gesamten Karriere nicht schaffen. Basketball spielte sie im College in Florida, im spanischen Galizien, in Köln, Düsseldorf und Newcastle, seit Jänner dieses Jahres nun in Israel.

Dabei hat sie ob der politischen Lage kein mulmiges Gefühl.