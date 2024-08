Sensation: Österreichs Nationalteams bei der 3x3-EM im Goldrausch

Drei starke Dribblings in die Zone, ein explosiver Sprung Richtung Ring – für einen Moment wirkte es, als würde der 1,95 Meter große österreichische 3x3-Routinier Enis Murati in der Luft stehen. Der Bruchteil einer Sekunde sollte reichen, um einen Wurf über die ausgestreckten Arme des zehn Zentimeter größeren spanischen Gegenspielers im Korb zu platzieren – die Vorentscheidung im Viertelfinale der Heim-Europameisterschaft im Wiener Prater.

Wie schon in den Spielen davor waren die Österreicher in der Samstagabendpartie körperlich unterlegen. Am Feld merkte man davon nichts. Zu physisch und selbstbewusst trat das rot-weiß-rote Nationalteam auf. Die Fans standen dem österreichischen Quartett um nichts nach. 4.000 Fans hörten sich an wie 10.000.