3x3-EM: Von den Straßen New Yorks in den Wiener Prater

Denn 3-gegen-3, in der Fachsprache 3x3, ist eine organisierte Form des Streetballs mit Regelwerk und Schiedsrichtern. Ähnlich wie beim Beachvolleyball sorgen DJ und Moderator für Partystimmung, während es am Feld physisch und vor allem schnell zur Sache geht.

Vom Rathaus bis zum Universitätsring standen vergangenen Sommer rot-weiß-rot gekleidete Fans, um einen Platz in der Freiluftarena am Rathausplatz zu ergattern. Sie kamen, um die Basketballer bei der 3-gegen-3-Weltmeisterschaft anzufeuern – und um richtig abzufeiern.

Die Streetball-Wurzeln lassen sich im 3x3 nicht verleugnen, wenn sich die groß gewachsenen und kräftigen Spielerinnen und Spieler unsanft am Korberfolg hindern.

Geboren wurde Streetball in den 1950ern auf den Freiplätzen New Yorks. Eng verbunden mit der Hip-Hop-Kultur schwappte der „rebellische kleine Bruder“ des Hallenbasketballs ab den 1990ern immer mehr nach Europa über. In Wien gab es damals legendäre Käfigduelle mit heimischen Basketballstars wie Stjepan Stazic.

An eine WM war damals noch nicht zu denken. Diese sollte im 3x3 erstmals 2012 stattfinden. Bei Olympia 2021 in Tokio erhielt der einstige Straßensport den sportlichen Ritterschlag. In Wien wird es nun neben Damen- und Herrenbewerben erstmals um Medaillen im Rollstuhl-3x3 gehen. Der Eintritt zu allen Spielen ist frei. Um Wartezeiten zu vermeiden, empfiehlt der Veranstalter, Plätze zu reservieren. Infos:

fiba3x3.com/2024/europecup