3x3: Wie Österreichs Basketballer zu Olympia kommen können

Allerdings erhält nur der Turniersieger den Boardingpass für Frankreich. In der Gruppenphase trifft man auf die Niederlande, Schweiz und Hongkong. Platz eins oder zwei sollten realistisch sein, die härteste Nuss würde ohnehin in Folge mit den lettischen Olympiasiegern warten. Die Österreicher feilten mit Erfolg an ihrer Form mit drei starken Auftritten bei Turnieren in Spanien. Murati: „Vor allem taktisch und physisch haben wir in den letzten Monaten sehr gut gearbeitet. Wir haben viel Qualität im Kader, wir funktionieren als Team viel besser.“

Gutes Verständnis, wenn der Puls über 180 steigt

Linortner steht in Sachen Optimismus um nichts nach: „Ich traue mich zu sagen, dass wir als Team in Olympia-Form sind. Allerdings müssen wir das am Tag X abrufen. Die Chemie ist jedenfalls ausgezeichnet.“ Das sollte sie auch sein, wenn vier Spieler in einem Pulsbereich von 180 aufwärts agieren. „Da musst du dich schon verstehen, wenn alle am Anschlag agieren.“