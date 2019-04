Ballermann: Zu Besuch bei Rafael Nadal auf Mallorca

Bei der über zweistündigen Einheit geht Nadal nicht an seine Grenzen, behutsam muss der 32-Jährige mit seinem geschundenen Körper umgehen. Selbst sein Onkel und Ex-Trainer Toni Nadal meinte in der Sportzeitung AS: „ Rafael ist kein Tennisspieler, sondern ein verletzter Mensch, der Tennis spielt.“ Nadal bereitet sich wohldosiert auf die Sandplatz-Saison vor, die in Monte Carlo ihre fürstliche Eröffnung erfährt.

Nach dem Training ist vor dem Autogrammeschreiben. Nadal verhält sich seinen Fans gegenüber als nahbarer Star, signiert sämtliche Shirts, Bälle und Kappen die ihm entgegengestreckt werden, posiert geduldig für Fotos. Eine alte Frau erhält das Privileg, flankiert von ihren Enkelinen den Platz zu betreten, um Nadal zu begrüßen. Huldigend hebt sie die Hände, zärtlich und lächelnd umarmt sie der Superstar. Danach flaniert er zum Auto, packt die Taschen wieder ein, steigt für ein finales Autogramm noch einmal aus, ehe er laut brummend von dannen braust.