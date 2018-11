Austria-Präsident Hensel: „Es kommen Schicksalsspiele“

In der Hensel-Ära, wie lange sie auch dauern möge, soll die Nachwuchs-Akademie der Austria erweitert werden. „Das Ziel ist, noch mehr junge Spieler in die Kampfmannschaft zu bringen.“ Wie zuletzt beispielsweise den 18-jährigen Aleksandar Jukic. Der Offensivspieler der Young Violets hat seinen ersten Profivertrag unterschrieben und soll behutsam in den Kader der ersten Mannschaft eingebaut werden.

Außerdem möchte man mehr Familien und Frauen in die neue Generali Arena locken. Am Ende geht es aber vor allem um den sportlichen Erfolg, damit der Kunde – der Fan – zufrieden ist. „Der Titel ist kurzfristig nicht das Ziel, das wäre nicht realistisch. Aber mittel- und langfristig muss die Austria den Anspruch haben, darum mitzukämpfen.“ Der Weg soll aufwärts führen. Dazu braucht es heute in der Südstadt einen vollen Erfolg.