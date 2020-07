Aus für Mensur Suljovic im Achtelfinale

Das World Matchplay in der Marshall Arena in Milton Keynes ist nach der Weltmeisterschaft das zweitwichtigste Turnier des Jahres. Für Mensur Suljovic war am Dienstagabend im Achtelfinale Endstation. Der Österreicher verlor ein hochdramatisches Spiel gegen Michael Smith (ENG) mit 12:14.

Dabei schien es, als würde der 48-Jährige das Match ohne Zuschauer zunächst zu dominieren. Mit einem Break lag er 5:3, bzw. 8:6 voran. Suljovic brillierte vor allem mit den Würfen auf die Doppelfelder, mit denen die einzelnen Legs beendet werden müssen.

Spannende Verlängerung

Doch Michael Smith kämpfte sich heran, das Spiel ging in die Verlängerung. Dort hatte der Engländer das bessere Ende für sich.

2018 war Suljovic bei diesem wichtigsten PDC-Turnier nach der WM im Finale gestanden, in dem er dem Schotten Gary Anderson erst in der Verlängerung 19:21 unterlag.