Mensur Suljovic hat beim Darts-Comeback "viel zu verlieren"

Mensur Suljovic steigt am Sonntag ein, trifft auf den Engländer Jamie Hughes (19 Uhr, live Sport 1 und DAZN). Der 48-Jährige stand vor zwei Jahren im Finale, das er mit 19:21 gegen Gary Anderson verloren hat „Das heißt, ich habe viel zu verlieren“, sagt die Nr. 12 der Welt, denn die Weltrangliste errechnet sich aus den Preisgeldern der letzten 24 Monate. Weshalb er mehr verdienen sollte als die 10.000 Pfund für die erste Runde.

Als Vorbereitung auf das World Matchplay gab es in der Vorwoche ebenfalls in Milton Keynes eine fünftägige Serie, die Summer Series. „Ich habe mich gefühlt wie ein Junge am ersten Schultag“, sagt Suljovic. Dabei war ihm der Turnierstress ganz und gar nicht abgegangen.