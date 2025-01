Plädoyer für die Gesundheit: „Die Skirennen müssen langsamer werden“

Super-Adler, Überflieger. Während der Boulevard nach neuen Superlativen sucht, um den Erfolgen der Skispringer gerecht zu werden, ist nach den bisherigen 14 alpinen Herren-Rennen noch kein einziges Mal die österreichische Hymne ertönt. Und das, obwohl Österreich den Ruf als Ski-Nation Nummer 1 bei der in 30 Tagen beginnenden Heim-WM in Saalbach wiedererlangen will.

Doch der erfolgreichste Medaillenschmied der heimischen Sportgeschichte, der nach 42 Dienstjahren in ÖSV-Pension ging, mahnt zur Ruhe: Hans Pum fordert nur eine massive Änderung. Aber die gilt dem gesamten Speedrennsport.