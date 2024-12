Football: Die Vienna Vikings basteln am Dream Team

In Österreich ruht der Football seit geraumer Zeit. Nicht aber Chris Calaycay, Coach der Vienna Vikings. Er hat in den letzten Wochen eifrig gebastelt. Aber nicht etwa Christbaumschmuck, sondern am Kader für die neue Saison. Rechtzeitig zum Weihnachtsfest gibt es frohe Botschaften. Mit Yannick Mayr hat man einen der begehrtesten Ballfänger der European League of Football (ELF) verpflichten können. Dazu haben mit Benjamin Straight und Florian Bierbaumer zwei weitere europäische Topspieler bei den Wikingern verlängert. Die Wiener sind drauf und dran, sich ein wahres Dream Team zusammenzustellen.