NFL könnte Play-off bei Bedarf auf 16 Teams erweitern

Für den Fall von Spielausfällen in der Corona-Pandemie haben sich die Teambesitzer in der NFL auf eine Erweiterung der Play-offs auf 16 Mannschaften geeinigt. Über diesen Beschluss berichteten mehrere US-Medien am Dienstag. Zur Anwendung kommen soll der Plan aber nur, sollten Mannschaften mit konkreten Play-off-Chancen bedingt durch das Coronavirus auf Spiele verzichten müssen und sich deswegen nicht qualifizieren können.

Schon vor der Saison hatte die stärkste Football-Liga der Welt das Teilnehmerfeld für die K.o.-Spiele auf dem Weg zur Super Bowl von normalerweise 12 auf 14 Mannschaften erweitert.