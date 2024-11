Mega-Coup im Football: NFL-Rekordteam unterstützt Österreich

American Football gehört zu den am schnellsten wachsenden Sportarten in Österreich. Immer mehr Leute spielen (Flag-) Football, immer mehr Fans verfolgen das "Eierlaberl" - und sportlich ist Rot-Weiß-Rot sowieso seit Jahren eine Trendfarbe. Jetzt verkündete der heimische Verband (AFBÖ) den nächsten Schritt nach oben. Der könnte größer kaum sein, zumindest was den Partner angeht. Österreichs Football-Verband kooperiert ab sofort mit dem NFL-Team New England Patriots.

Die Patriots sind in Foxborough nahe Boston im US-Bundesstaat Massachusetts beheimatet. Mit sechs Superbowl-Siegen sind sie gemeinsam mit den Pittsburgh Steelers Rekordchampion und das erfolgreichste NFL-Team in diesem Jahrtausend. Hauptverantwortlich dafür ist Superstar Tom Brady, der die Patriots als Quarterback zu allen sechs Titeln führte.

© AFBÖ, David Bitzan

"Ich freue mich sehr über die Kooperation mit den New England Patriots, dem erfolgreichsten NFL-Team des jungen Jahrtausends,“ erklärt AFBÖ-Präsident Michael Eschlböck. „Uns eint neben vielen Gemeinsamkeiten vor allem das Ziel, Begeisterung für American Football zu wecken." Vereinbart wurde die neue Partnerschaft vergangenen Sonntag in München, wo die NFL mit dem Spiel der Carolina Panthers gegen die New York Giants in der Allianz Arena zu Gast war. Die Patriots sind das erste NFL-Team überhaupt, das in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) eine Partnerschaft mit einem nationalen American Football-Verband eingeht. In Deutschland arbeiten sie mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) zusammen.

Aber wie soll die Kooperation aussehen? Geplant ist, dass man gemeinsam landesweite Aktivierungsmaßnahmen und Veranstaltungen durchführt, um noch mehr Menschen zum Football zu bringen. Forciert werden soll insbesondere die Förderung von Flag-Football. Die kontaktlose Variante des American Football ist eine der am schnellsten wachsenden Sportarten weltweit und gibt 2028 in Los Angeles sein olympisches Debüt. Durch gemeinsame Trainingscamps und Flag-Football-Turniere soll die Sportart in Österreich weiterentwickelt und noch populärer gemacht werden.

"Mit Flag-Football als olympischer Disziplin bietet sich mit Unterstützung der New England Patriots die großartige Gelegenheit, verstärkt Flag-Football an Österreichs Schulen zu bringen", freut sich Präsident Eschlböck über den Deal. „Im Rahmen unserer Wachstumsstrategie setzen wir auf strategische Partnerschaften mit Organisationen und Verbänden in unseren internationalen Heimatmärkten“, so Joe Dorant, Senior Director of International Business der New England Patriots. „Die Zusammenarbeit mit dem AFBÖ ist ein wichtiger Schritt, unsere Präsenz in Österreich zu steigern und gemeinsam die Menschen für den Sport und die Faszination Football zu begeistern.“

Die NFL streckt ihre Fühler seit Jahren vermehrt Richtung Europa aus - mit Erfolg. Europa - und da speziell die DACH-Region - gehört derzeit zu den interessantesten Märkten außerhalb der USA. Die Patriots haben sich als eines von sechs NFL-Teams die Rechte am österreichischen Markt gesichert.