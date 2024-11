Football: 75.000 Fans beim NFL-Spektakel in München

Im Hofbräuhaus sticht ein Football-Hüne das Bierfass an, Fans flanieren mit Giants- und Panthers-Shirts durch die Altstadt, in der Allianz Arena werden die Fußball-Tore durch Goal-Posts ersetzt – irgendetwas ist anders an diesem Wochenende in München. Die Erklärung: Am Sonntag ist hier American Football angesagt. Im Rahmen des zehnten Spieltags der NFL treffen die Carolina Panthers auf die New York Giants (15.30 Uhr/live auf RTL und DAZN). Die stärkste Footballliga der Welt streckt ihre Fühler in Europa seit Jahren kontinuierlich weiter aus, will den Markt vergrößern und mehr Fans und damit mehr Geld lukrieren. In dieser Saison gab es schon drei Spiele in London, jetzt geht es nach Deutschland.

Ein paar Zahlen zum anstehenden Spektakel: