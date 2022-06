Als Mike Tysons Erfolgshunger mit einem Skandal endete

„Ich wollte ihm mehr wehtun, als er mir mit seinen Kopfnüssen. Ich gab ihm Kopfnüsse zurück, aber er machte weiter, also hab ich ihn gebissen“, sagte Tyson einmal über die Szene. „Ich hätte das nicht tun sollen, aber ich war blutig und ich war grantig.“

Mittlerweile verkauft Mike Tyson mit Cannabis versetzte Fruchtgummis in Ohr-Form. Er ist als Geschäftsmann im Marihuana-Markt aktiv, spielte in Kinofilmen mit und wird als „netter, grasrauchender Onkel“ bezeichnet. Tyson und Holyfield gehen mittlerweile auf den 60er zu – und sie wurden tatsächlich noch Freunde. Den gegenseitigen Kontakt suchen sie anlässlich des Jahrestages aber er nicht. So sagte etwa Holyfield vor Kurzem der Sport-Bild im besten Boxer-Jargon: „Ich werde ihn wohl aus einem Grund nicht anrufen: Das Gespräch würde ihn nur daran erinnern, dass ich ihn damals verprügelt habe.“

Tysons Bissmarke wird Holyfield sein restliches Leben mitführen. Heute kann er darüber schmunzeln, doch vor 25 Jahren musste er all seine Disziplin aufbringen, um nicht auf Tyson loszugehen. „Es war nicht einfach, mich zu beherrschen. Ich wollte ihm eigentlich direkt in die Eier treten.“