Alles im Griff: Zwei Österreicher klettern ins WM-Semifinale

Das Bouldern war in diesem Jahr die Problemzone von Kletter-Star Jakob Schubert. Im Weltcup war es für den 32-Jährigen in dieser Disziplin überhaupt nicht gelaufen, der Routinier aus Innsbruck konnte zu seiner Enttäuschung mit der Konkurrenz nicht Tritt halten. "Meine Boulder-Performance war nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte."