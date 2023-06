Alexandra Meissnitzer wird 50: "Ich muss nicht jedem gefallen"

Insofern werden Sie es begrüßen, dass der ÖSV mit Roswitha Stadlober erstmals eine Präsidentin hat.

Da sind wir wieder beim Punkt. Eigentlich sollte es gar kein Thema sein, ob da jetzt eine Frau oder ein Mann an der Spitze steht. Lassen wir doch bitte die besten Leute vorne haben. Dann wird sich der Mix automatisch ergeben.

Haben Sie einen Wunsch für die Zukunft?

Ich wünsche mir, dass die Bessergestellten in der Gesellschaft sich in der Verantwortung sehen, jene mitzunehmen, denen es nicht so gut geht. Ich versuche, in meinem kleinen Universum etwas zu bewegen, weil ich mich ganz stark in der Verantwortung sehe, weil ich so ein privilegiertes Leben führen kann.

Abschließend: Gibt’s eigentlich ein Pensionsalter für Kamerafahrerinnen?

Ich denke schon darüber nach, wie lange das noch Sinn macht. Die Zahl 50 macht auch in diesem Bereich was. Und wenn ich bremsen müsste, weil ich mich nicht mehr traue, dann muss ich aufhören. Es soll ja schon ein bisschen sexy aussehen.