Schallenberg zum Fall Timanowskaja: "Österreich duckt sich nicht weg"

Am Montag traf Timanowskaja dann in der polnischen Botschaft in Tokio ein, In Kürze soll sie nach Warschau ausreisen. Doch auch Österreich wäre bereit gewesen zu helfen. "Österreich duckt sich nicht weg", sagt der Außenminister. Allerdings wurde ihr im Gegensatz zu Polen oder Tschechien kein Schutz oder ein Visum öffentlich angeboten.