Das ist der italienische Erbe von Usain Bolt

2012 hatte Bolt zum zweiten Mal den Sprint beherrscht. 2014 legte Jacobs verstärkt Fokus auf den 100-Meter-Sprint. 2016 legte Bolt den dritten Olympiasieg drauf, Jacobs trat bei der Europameisterschaft im Weitsprung an und wurde im Finale Letzter. Nach einer Knieverletzung konzentrierte er sich ab 2018 auf den Sprint, Bolt war seit 2017 in Pension. Jacobs lief 10,08, verbesserte sich 2019 auf 10,03. Am 13. Mai 2021 blieb er in Savona erstmals unter zehn Sekunden – 9,95.

Jacobs bezeichnet sich selbst als Italiener, „zu einhundert Prozent“. Als Beweis führt der verheiratete Vater zweier Söhne an, wie schlecht er doch Englisch spreche. Und so empfing ihn noch auf der Laufbahn Gianmarco Tamberi, der kurz davor Hochsprung-Gold geholt hatte. „Wir sind sehr gute Freunde, wir haben heute Nacht noch zusammen Playstation gespielt“, sagte der überglückliche Jacobs an diesem italienischen Feiertag bei Olympia, bei dem aber der Sprinter in der Hauptrolle war. Gazzetta, Corriere und Tuttosport verliehen Jacobs den Ehrentitel Legende.