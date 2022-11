Action an der Côte d'Azur: Irres Video von Rad-Artist Fabio Wibmer

Die Aufnahmen sind hauptsächlich aus der Perspektive einer dritten Person gedreht. Dadurch scheint das Publikum Wibmer kontrollieren zu können und ihn zu seinem nächsten Ziel an der französischen Riviera zu dirigieren.

Das Video startet mit einer Abfahrt auf einem Trail durch den Wald in Innsbruck, bei dem Wibmer stürzt. Die Folgen des Unfalls mit Verletzungen an Knöchel und Schulter hielten ihn über ein Jahr lang davon ab, neue Videoprojekte zu veröffentlichen.



Zwölf Monate später hat Wibmer die Côte d’Azur zu seiner neuen Heimat gemacht und dort ein faszinierendes Video gedreht, das anders ist als alles, was er zuvor veröffentlicht hat.