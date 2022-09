Feste im Sattel: Der Erfolgslauf der österreichischen Radfahrer

Im Cross Country zählen die Tirolerinnen Mona Mitterwallner und Laura Stigger zur Weltklasse. Bereits in den Nachwuchsklassen hatten beide groß abgeräumt, Mitterwallner (20) fuhr heuer in ihrer ersten Weltcupsaison drei Mal aufs Podest, Stigger (22) war zwei Mal in den Top drei zu finden.