Acht Sekunden fehlten Felix Großschartner zum Roten Trikot

Folgenschwerer Angriff

Pawel Siwakow (RUS/Ineos) drückte bei Beginn des vorletzten Anstiegs aufs Tempo, Michael Storer (AUS/Groupama-FDJ) und Lawson Craddock (USA/EF-Nippo) konnten zunächst noch folgen. Eine Minute vor der Gruppe Großschartner und fünf vor der Gruppe Roglic lag das Trio, 18 Kilometer waren noch zu absolvieren.

Siwakows Attacke blieb freilich nicht ohne Folgen: Storer und Craddock leisteten als Revanche keine Führungsarbeit mehr, und so kam die auf elf Mann geschrumpfte Gruppe Großschartner wieder heran. 16 Kilometer vor dem Ziel attackierte Siwakow erneut – und erlitt einen Defekt an der Schaltung. Nach kurzer Reparatur musste er seinen Mitstreitern hinterherhecheln. Craddock ging die Kraft aus, dafür pickte nun Siwakow am Hinterrad des Australiers.