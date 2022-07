5,64 Meter: Höhenflieger Klotz gelang der Sprung zur EM

Als der Tiroler Stabhochspringer Riccardo Klotz in dieses Jahr startete, lag seine Bestmarke bei 5,37 Meter. Binnen weniger Monate ist es dem 23-Jährigen gelungen, seinen persönlichen Rekord um einen Viertelmeter zu verbessern. Am vergangenen Wochenende überquerte Klotz in Innsbruck 5,64 Meter - damit ist der Höhenflieger aus Scharnitz mittlerweile die Nummer zwei in der ewigen österreichischen Bestenliste hinter Hermann Fehringer (5,77 Meter).