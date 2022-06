Hoch im Kurs: Stabhochspringer Riccardo Klotz träumt vom Uraltrekord

An diesem Samstag geht der Tiroler in seiner Heimat auf Höhenjagd. Für die prestigeträchtige Golden Roof Challenge wird mitten in Innsbruck die größte mobile Leichtathletikanlage der Welt (83,30 Meter lang, 25 Tonnen schwer) aufgestellt. Das Meeting hat unter Stabhoch- und Weitspringern Kultcharakter, „das Ambiente ist einzigartig“, sagt Klotz.