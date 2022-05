Zwei Brüder aus Oberösterreich in der Weltspitze des Zehnkampfs

Ein Wort genügt, und schon ist es um Matthias Lasch geschehen. Kaum ist von Götzis die Rede, startet der 17-jährige Gymnasiast auch schon durch wie beim 100-Meter-Lauf. "Irgendwann möchte ich dort am Start sein." Jeden Zehnkämpfer, der etwas auf sich hält, zieht es in seiner Karriere irgendwann nach Götzis. Das traditionsreiche Meeting im Ländle ist abseits von Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen der bedeutendste Wettkampf für Mehrkämpfer. Auch an diesem Wochenende tummeln sich die Stars der Szene wieder in Götzis.