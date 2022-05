Dem Traum, der schnellste Mensch Österreichs zu sein, ganz nah

Gemeinsam wird am perfekten Lauf getüftelt, der laut Fuchs aus 1.000 Puzzleteilen besteht. De facto hat Österreichs Nummer eins in Zürich das Laufen neu erlernt. Wenn Fuchs von der Technikumstellung, seinem neuen Laufbild und der geänderten Hüftposition spricht, dann ahnt man, wie viel Arbeit in den letzten 0,02 Sekunden bis zum österreichischen Rekord noch steckt.

300 Euro Preisgeld

Möglichkeiten dazu gibt es heuer einige. Die Staatsmeisterschaften auf seiner Lieblingsbahn in St. Pölten am 26. Juni, die auch als Stichtag für die WM im Juli in den USA gelten, oder die Europameisterschaften Mitte August in München. Das EM-Limit liegt zwar bei unglaublichen 10,16 Sekunden (vor sechs Jahren reichten noch 10,38), unter die schnellsten 36 des Jahres aus Europa dürfte es Fuchs mit den 10,17 bereits geschafft haben. Unglaublich sei das Gefühl gewesen, „genau dafür bin ich Leichtathlet geworden“, sagt Markus Fuchs. Das Preisgeld in St. Pölten konnte da ohnehin nicht mithalten. Für den Sieg gab es 300 Euro.