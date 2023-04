118 Festnahmen und zwei tote Pferde beim Grand National

Das traditionsreiche Pferderennen Grand National auf der Rennbahn von Aintree nahe Liverpool wurde am Samstag von massiven Protesten von Tierschützern sowie dem Tod zweier Pferde überschattet. Einige Aktivisten klebten sich an Hindernissen auf der Rennbahn fest, sie waren über Zäune geklettert und hatten sich so Zugang verschafft. Nach Angaben der Merseyside Police in Liverpool wurden 118 Personen vorläufig festgenommen.