100 Kuriositäten aus dem Sportjahr 2017

1. Beim Marathon von Milwaukee wird ein neuer Streckenverlauf präsentiert, da im Jahr 2016 die Strecke um 800 Meter zu lang war.

2. Max Crocombe, Torhüter des englischen Fußball-Siebtligisten Salford, pinkelt während des Spiels auf den Rasen.

3. Bei der Ski-WM in St. Moritz verliert Marcel Hirscher im Teambewerb gegen den Belgier Dries van den Broecke, die Nummer 311 der Slalomweltrangliste.

4. Pinkel-Goalie Max Crocombe wird vom Referee vorzeitig zum Duschen geschickt.

5. Bei der Ski-WM in St. Moritz wird im Tirol-Berg ein "Seefelder Wildragout mit Eierspatzln (Herkunft Ungarn)" serviert.

6. Den österreichischen Sportschützen wird am Flughafen untersagt, ihre Gewehre mit zur WM nach Russland zu nehmen.

7. Bei der Ski-WM in St. Moritz wird im Tirol-Berg ein "Innsbrucker Gröstl mit Sauerrahm-Dip (Herkunft Deutschland)" serviert.

8. Der schottische Linienrichter Andrew McWilliam übergibt sich während der Fußballpartie Kilmarnock – Dundee vor der Tribüne.

9. Schiedsrichter Craig Thomson zeigt seinem Assistenten Andrew McWilliam die Rote Karte, nachdem er sich übergeben hat.

10. ORF-Experte Thomas Sykora fädelt bei seiner Kamerafahrt im WM-Slalom von St.Moritz ein.

11. Beim Barkley-Marathon über 100 Meilen, einem der härtesten Läufe der Welt, erhält jeder Athlet eine Urkunde, der es in 60 Stunden ins Ziel schafft.

12. Der Kanadier Gary Robbins kommt beim Barkley-Marathon nach exakt 60 Stunden und 6 Sekunden ins Ziel und erhält keine Urkunde.

13. Der venezolanische Langläufer Adrian Solano braucht bei der Nordischen WM in Lahti im Sprint über 1600 Meter zehneinhalb Minuten länger als der Schnellste.

14. Bei der fünften Etappe des Giro d’Italia fährt Luka Pibernik (SLO) triumphierend über die Ziellinie und wundert sich, dass ihm niemand zujubelt und gratuliert.

15. Bei der fünften Etappe des Giro d’Italia wird nach der ersten Zieldurchfahrt noch eine weitere Runde gefahren.

16. Der nigerianischen Weitspringerin Blessing Okagbare fliegt beim Diamond-League-Meeting in Oslo während des Sprunges das Haar-Toupet vom Kopf.

17. Tennisprofi Denis Shapovalov (CAN) drischt im Daviscup-Match gegen Großbritannien aus Frust den Ball weg und trifft den Schiedsrichter am Auge.

18. Der Portugiese André Villas-Boas beendet den Trainerjob beim chinesischen Erstligisten Schanghai IPG, weil er lieber an der Rallye Dakar teilnimmt.

19. Beim Rennen zur südostasiatischen Formel 4 in Sepang (Malaysia) schafft es kein Fahrzeug ins Ziel.

20. Der Thailänder Kane Shepherd wird beim Rennen zur südostasiatischen Formel 4 in Sepang zum Sieger erklärt, weil sein Bolide am längsten durchgehalten hat.

21. Die tschechische Tennisspielerin Kristýna Plíšková liegt beim WTA-Turnier in Nanchang gegen Nao Hibino (JPN) mit zwei Breaks voran und eilt dem sicheren Sieg entgegen.

22. Kristýna Plíšková greift während eines Seitenwechsels mit der Hand in einen Ventilator und muss verletzt aufgeben.

23. HSV-Stürmer Nicolai Müller feiert sein Führungstor in der ersten Bundesliga-Runde gegen Augsburg mit einer eigenwilligen Pirouette.

24. HSV-Stürmer Nicolai Müller zieht sich bei der Pirouette einen Kreuzbandriss zu und fällt ein halbes Jahr aus.

25. Formel-1-Pilot Romain Grosjean schlitzt sich beim Grand Prix in Malaysia an einem Kanaldeckel den Reifen auf.

26. Angelique Kerber, die Nummer eins der Welt im Damentennis, unterliegt beim WTA-Turnier in Zhuhai der Australierin Ashleigh Barty, einer Cricketspielerin.

27. Bei der Eishockey-WM in Deutschland und Frankreich beklagen sich die slowakischen Spieler über die Eisqualität.

28. Die slowakischen Eishockey-Spieler verwenden bei der WM ein Körperöl, das das Eis in Mitleidenschaft zieht.

29. Sprinter Isaac Makwala (Botswana) muss bei der Leichtathletik-WM in London seinen 200-Meter-Vorlauf alleine bestreiten, weil er am Noro-Virus erkrankt ist.

30. Fußballer Aleksander Melgalvis legt nach dem Cupsieg seines Klubs Lilleström vor hunderten Fans einen Strip hin und bedeckt sein Gemächt mit dem norwegischen Königspokal.

31. Im Fußball-WM-Qualifikationsspiel zwischen Belgien gegen Bosnien-Herzegowina sieht Haris Duljevic in der 41. Minute die Gelbe Karte.

32. Im Fußball-WM-Qualifikationsspiel zwischen Belgien und Bosnien-Herzegowina sieht Haris Duljevic in der 89.Minute noch eine Gelbe Karte.

33. Der Bosnier Haris Duljevic spielt das Match zu Ende, weil der Schiedsrichter vergisst, ihn vom Platz zu stellen.

34. Beim Skisprung-Weltcup in Ljubno verliert die Chinesin Xinyue Chang im Anlauf das Gleichgewicht und plumpst kopfüber über den Schanzentisch.

35. Bei der U-23-WM im Freistilringen in Polen ist der Iraner Ali-Resa Karimi Favorit auf die Goldmedaille.

36. Der iranische Goldfavorit Ali-Resa Karimi muss auf Anweisung der Trainer sein Halbfinale verlieren, da er sonst gegen einen Israeli kämpfen müsste.

37. Freistilringer Ali-Resa Karimi fordert vom iranischen Verband die vorgesehene WM-Prämie in Höhe von 60 Goldmünzen ein.

38. Napoli-Spielmacher Lorenzo Insigne widmet sein Tor seinem verletzten Teamkollegen Arkadiusz Milik und hält beim Jubeln ein Trikot in die Kameras.

39. Auf dem Trikot, das Lorenzo Insigne in die Höhe hält, steht der Name seines (gesunden) Mitspielers Piotr Zielinski.

40. Nach dem Europacup-Match in Gent müssen die Verantwortlichen von Altach eine Nacht in Belgien anhängen, weil das Flugzeug defekt ist.

41. Nach den Europacup-Match in Gent verzögert sich der Rückflug von Altach noch einmal um Stunden, weil im Ersatzflieger das WC defekt ist.

42. Die Funktionäre und Fans von Altach müssen im Bus heimfahren, weil der Ersatzflieger nur 30 Plätze hat.

43. Benevento Calcio, Sensationsaufsteiger in die italienische Serie A, ist nach 14 Runden noch ohne Punkt.

44. Benevento Calcio sammelt in Runde 15 gegen den AC Milan den ersten Punkt, weil Tormann Alberto Brignoli in der 95. Minute zum 2:2 trifft.

45. Im Zweitrunden-Match im Handball-EHF-Cup zwischen St. Petersburg und Hafnarfjördur (Island) wird der Sieger irrtümlich in der Verlängerung statt im Siebenmeterschießen ermittelt.

46. Die Handballer von FH Hafnarfjördur reisen für ein Siebenmeterschießen 2700 Kilometer nach St.Petersburg.

47. Das iranische Fußballnationalteam qualifiziert sich für die Weltmeisterschaft 2018 in Russland.

48. Massoud Schojaei, Kapitän der iranischen Fußballnationalmannschaft, wird vom Team ausgeschlossen, weil er mit seinem Klub Panionios Athen im Europacup gegen Maccabi Tel Aviv gespielt hat.

49. Tennisrüpel Nick Kyrgios (AUS) verliert beim Turnier in Schanghai den ersten Satz gegen Steve Johnson und hat keine Lust mehr weiter zu spielen.

50. Beim Marathon von Milwaukee (siehe Nummer 1) erzielen zahlreiche Teilnehmer eine neue persönliche Bestzeit.

51. Rolf Fringer, langjähriger Fußball-Experte im Schweizer Fernsehen, übt harte Kritik am FC Sion.

52. Christian Constantin, exzentrischer Präsident des FC Sion, verdrischt Rolf Fringer vor laufenden Kameras.

53. Die Fußballpartie Karlsruhe – Zwickau beginnt mit 80 Minuten Verspätung, da sich der Sonderzug der Zwickau-Fans auf dem Weg nach Karlsruhe verfahren hat.

54. Beim Marathon von Kassel verfährt sich das Zeitfahrzeug bei Kilometer 19 und leitet die fünfköpfige Spitzengruppe auf einen falschen Kurs.

55. Beim Diamond-League-Meeting der Leichtathleten in Rabat kommt es im 3000-Meter-Rennen zu einem Fehlstart.

56. Beim Leichtathletik-Meeting in Rabat bekommt der Marokkaner Adil Briami den Fehlstart nicht mit und läuft allein eine ganze Runde.

57. Der russische Tennisprofi Daniil Medwedew wirft in Wimbledon nach seiner Erstrundenniederlage mit Münzen nach der Schiedsrichterin.

58. Der argentinische Fußball-Teamspieler Lucas Biglia wechselt von Lazio Rom zum AC Milan.

59. Der argentinische Teamspieler Lucas Biglia sagt bei seiner Präsentation zu Milan-Fans: "Forza Lazio!"

60. Der kamerunische Teamfußballer Benoit Assou-Ekotto erhält ein lukratives Angebot von Birmingham City aus der zweithöchsten englischen Liga.

61. Der kamerunische Teamfußballer Benoit Assou-Ekotto schlägt das Angebot aus, weil er lieber an seiner Karriere als Pornostar arbeiten möchte.

62. Ein Porno-Anbieter lädt den kamerunischen Teamfußballer Benoit Assou-Ekotto zu einem Casting ein.

63. Beim FIFA-Confederations Cup in Russland wird erstmals der Videobeweis getestet.

64. Beim Confederations Cup in Russland stellt Schiedsrichter Wilmar Roldán (COL) trotz Videobeweis den falschen Kameruner vom Platz.

65. Carlo Ancelotti wird im September als Trainer des FC Bayern entlassen.

66. Der FC Bayern verkauft in seinem Fanshop einen Adventkalender, auf dem Carlo Ancelotti abgebildet ist.

67. Sebastian Vettel steuert beim Formel-1- Grand-Prix der USA in Austin (Texas) mit seinem Ferrari die Box von seinem Ex-Rennstall Red Bull an.

68. Bei einem Amateurradrennen in Mondsee erhebt der Schnellste der Altersklasse 75+ bei der Siegerehrung den rechten Arm zum Hitlergruß.

69. NHL-Star Matt Duchene bestreitet mit Colorado Avalanche das Auswärtsspiel gegen die New York Islanders.

70. NHL-Star Matt Duchene wird vor der ersten Drittelpause in die Kabine geschickt, weil ihn sein Verein während des Spiels an Ottawa verkauft hat.

71. Tennisprofi Fabio Fognini (ITA) macht bei den US-Open zur Schiedsrichterin anzügliche Bemerkungen und wird ausgeschlossen.

72. Dem betrunkenen schottischen Rugby-Spieler Johnny Walker wird bei der WM der Zutritt zum Flieger verweigert.

73. Real-Star Marco Asensio zieht sich beim Rasieren der Beine schwere Schnittverletzungen zu und verpasst das Champions-League-Match in Nikosia.

74. Beim ATP-Tennis-Masters in Paris wird Rafael Nadal der Zutritt in die Halle verwehrt, da ihn die Security nicht kennt.

75. Der US-Football-Profi Jeremy Kerley (New York Jets) gibt einen positiven Dopingtest ab.

76. Der US-Football-Profi Jeremy Kerley begründet den positiven Dopingtest damit, dass ihm ein Geist das verbotene Mittel verabreicht habe.

77. In der Presseagentur wird ein ausführlicher Bericht von einer Pressekonferenz mit Eishockey-Weltverbandspräsident René Fasel angekündigt.

78. Die Presseagentur erklärt, dass die Meldung zur Pressekonferenz mit dem Eishockey-Präsidenten René Fasel mangels Nachrichtenwert ausfällt.

79. Beim norwegischen Zweitliga-Fußballmatch Kongsvinger – Ranheim wird der Linienrichter von einem Zuschauer mit einem Farbspray besprüht.

80. Vor dem Anpfiff zum Copa Libertadores-Match zwischen Santa Fe und FC Santos wird in einer Schweigeminute an den Fußballer Ricardo Oliveira gedacht.

81. Ricardo Oliveira steht im Trikot des FC Santos quietschlebendig auf dem Fußballplatz.

82. Beim Tennis-ATP-Challenger in Sarasota wird die Partie zwischen Frances Tiafoe und Mitchell Krueger unterbrochen, weil sich in einem Haus neben dem Centre Court ein Pärchen zu laut vergnügt.

83. Der Fußballer Ludwig Augustinsson wird im Stadtderby von Kopenhagen mit toten Ratten beworfen.

84. Mönchengladbach-Coach Dieter Hecking nimmt im Spiel gegen den 1. FC Köln Jonas Hofmann in der 75. Minute vom Feld.

85. Mönchengladbach-Coach Dieter Hecking will in der 77. Minuten einen neuen Spieler einwechseln und erteilt Jonas Hofmann taktische Anweisungen.

86. Eine Etappe der Kapstadt-Radtour muss abgebrochen werden, weil Windböen mit der Stärke von 100 km/h die Sportler von ihren Rädern blasen.

87. Bei der Darts-WM in London stürmt ein Fan auf die Bühne und schnappt sich den Pokal.

88. Im Testspiel gegen Mannsdorf prügeln sich die St.Pölten-Spieler Daniel Segovia und Alhassane Keita darum, wer den Elfmeter schießen darf.

89. Der SC Wiener Neustadt trägt die Heimspiele im Teddybären- & Plüsch-Stadion aus.

90. Christof Innerhofer (ITA) fährt im Super-G von Kitzbühel mit einem gebrochenen Wadenbein auf Rang zwei.

91. Beim Moto3-Rennen in Le Mans rutschen in einer Kurve zwölf Piloten zugleich von der Strecke.

92. Laut dem Boulevard-Magazin Intouch ist SKN-St-Pölten Kapitän Lukas Thürauer ein steinreicher Liebeskandidat für Popsternchen Britney Spears.

93. Das Boulevard-Magazin Intouch verwechselt SKN-St.Pölten-Kapitän Lukas Thürauer mit dem amerikanischen Multimilliardär Lukas Walton.

94. Bei der Snowboard-WM qualifiziert sich der Pole Mateusz Ligocki für das Semifinale im Snowboardcross.

95. Weil der Skidoo Mateusz Ligocki nicht rechtzeitig an den Start bringt, findet der WM-Semifinallauf ohne den polnischen Snowboarder statt.

96. Beim Tennis-Fed-Cup-Duell USA – Deutschland wird statt der Nationalhymne das Deutschlandlied gespielt.

97. US-Skidiva Lindsey Vonn will auf ihrer Lieblingsstrecke in Lake Louise in der Herren-Abfahrt starten.

98. Lindsey Vonn kommt bei den Speedrennen der Damen in Lake Louise zwei Mal nicht ins Ziel.

99. Formel-1-Pilot Pascal Wehrlein darf nicht zu Williams wechseln, weil er mit 23 Jahren zu jung ist, um für Williams-Hauptsponsor Martini zu werben.