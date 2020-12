Karina Mettendorff über Digitaltrends und Superkräfte

Seit drei Jahren bist du bereits bei KURIER Digital tätig. Welche Veränderungen hast du in Bezug auf die fortschreitende Digitalisierung wahrgenommen?

In erster Linie ändert sich das Nutzerverhalten. Wir verzeichnen deutlich mehr Aufrufe von Bild- und Videomaterial – da spielen neue Plattformen wie TikTok eine große Rolle. Hinzu kommt, dass LeserInnen kurz und knackig aufbereitete Informationen, speziell jene mit Service-Charakter, viel intensiver konsumieren. Bei unserer Zielgruppen-Analyse haben wir festgestellt, dass Inhalte teilweise sogar nur noch über die “Headlines” und “Teaser” aufgenommen werden – die kurze Aufmerksamkeitsspanne beim Social-Media-Konsum schwappt auch auf den redaktionellen Bereich über. Die Aufnahme von Informationen darf also nicht viel Zeit in Anspruch nehmen, muss in wenigen Sekunden ansprechen und Lust auf mehr machen – genau das haben wir mit k.at geschafft.

Insgesamt ist die Welt im Jahr 2020 digitalisierter als je zuvor. Home Office, Video-Calls: Mittlerweile brauchen wir nur mehr einen Laptop und eine stabile Internetverbindung, um effizient und zielgerichtet arbeiten zu können.

Auch die Werbewirtschaft hat das dieses Jahr besonders gespürt: Der digitale Werbemarkt wird immer größer und die Investitionen in diesem Bereich steigen stetig.