Walter Reiterer, Michael Eschlböck

Die Zahl der Fans des American Footballs wächst und das ist auch ihr Verdienst: Walter Reiterer und Michael Eschlböck haben mit ihren Übertragungen aus der National Football League ( NFL) die Sonntagnacht bei Puls4 zum Pflichtermin für Sportbegeisterte gemacht. Höchst kompetent und mit viel Humor wird Kennern wie auch Neulingen dieser Sport nahe gebracht. Gewagte Anzüge und Verkleidungen sorgen für zusätzliche Unterhaltung.

Walter Reiterer, geboren 1967 in Neunkirchen, ist neben seiner Expertentätigkeit bei Puls4 Herausgeber der Online-Magazine Football-Austria.com und NFL-Crush.com und Media Manager des American Football Bundes Österreich. Bevor sich Reiterer dem Football zugewandt hat, war er in der Wiener Musikszene aktiv. Dabei trat er als DJ und Musiker auf. Später werkte er als Community Manager bei Libro. Seine journalistische Karriere startete er beim Online-Magazin Evolver. Seit den Conference Finals 2010, die er gemeinsam mit Robert Seeger kommentierte, ist Reiterer bei Puls4.

Michael Eschlböck ist seit 2003 Präsident des American Football Bund Österreich, 2010 wurde er zu einem von vier Vizepräsidenten der European Federation of American Football gewählt. Der 53-jährige Wiener spielte selbst Football und war Mitglied des Nationalteams. Als Experte für die NFL ging er zuerst beim ORF auf Sendung und wechselte mit dem Wechsel der Senderechte zu Puls4. Michael Eschlböck ist der Bruder von Haubenkoch Karl Eschlböck, war mal Ausbildungsoffizier, verdiente sein Brot über Jahre in der Werbebranche und ist heute selbständiger Kommunikationsberater und Vortragender am Institut für Publizistik der Uni Wien.