Wer Christa Kummer nur vom Bildschirm kennt, ahnt nicht, dass in der stets freundlich gestimmten Wettermoderatorin eine echte Forscherin steckt: Sie studierte Theologie, Geografie und Wirtschaftskunde, war zeitweise als Höhlenforscherin am Institut für Späleologie tätig und arbeitet bis heute wissenschaftlich. Zudem arbeitete Kummer in ihrem früheren Leben als AHS-Lehrerin und war in der Lehrerfortbildung tätig.

1994 folgte dann "die große Wende in meinem Leben", wie die gebürtige Wienerin auf ihrer Website schreibt: Kummer trat in die ORF-Wetterredaktion ein und präsentierte ein Jahr später das "Zeit im Bild"-Wetter.

Nach 20 Jahren vertrauter Prognostik durch Kummer ist eines fast in Vergessenheit geraten: Die heute 50-Jährige beschritt damit völliges Neuland, denn vor ihr hatte noch keine Frau das Wetter in Österreich moderiert. Damit nicht genug, arbeitet Kummer weiterhin als Klimatologin und Hydrogeologin an wissenschaftlichen Projekten mit, moderiert zahlreiche Veranstaltungen und ist als Buchautorin tätig.