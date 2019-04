Treffpunkt Wien: "Die kleine Flucht vom Alltag"

Viel Zeit habe sie leider nicht, entschuldigt sich Susanne Schnabl, als sie sich im „Cin Cin“ eingefunden hat.

So gesehen ist es für die Fernseh-Journalistin ein typischer Besuch der italienischen Tagesbar in der Schottenbastei 2: Ein kleiner Kaffee, stehend an der Bar, idealerweise mit einem Arbeitstermin verbunden.

Entspannte Restaurantbesuche unter der Arbeitswoche? Susanne Schnabl muss lachen. „Bei einem Vollzeitjob und Kindern? Das geht sich leider nicht aus!“