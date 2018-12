Treffpunkt Wien: Lebenselixier eines Bodyguards

Jetzt ist das anders: „Ich bin so richtig verliebt in Wien, in den heißen Sommer, den wir hatten. Die Menschen sind nett, die Stadt ist wunderschön, man kann so viele Dinge machen ... Ich überlege, nach Bodyguard noch ein bisschen länger zu bleiben.“

Apropos Dinge, die ihm gut tun. Dazu gehört definitiv: Pizza. „Das ist mein Lebens-, mein Überlebenselixier.“ Er lacht und schlägt die Speisekarte auf.

Jo Weil hat sich zum Mittagessen in der Pizzeria Disco Volante in der Gumpendorfer Straße eingefunden. Einem Lokal, das ihm von einem italienischen Kollegen empfohlen worden ist.