ROMY: Wer auf der Aftershowparty zur Dancing Queen wurde

Geburtstage auf der ROMY

Zu feiern hatten auch Nicht-Gewinner einiges – Serien-Star Erich Altenkopf (4. April) und TV-Gesicht Dominic Heinzl (8. April) ihre Geburtstage. Übrigens auch „Hubert und Staller“-Hälfte Helmfried von Lüttichau führte seine Frau Gabriela zum Geburtstag schön in Wien aus. Und noch ein Jubiläum steht an – am 29. April wird Kabarettist Michael Niavarani 50. Er kam übrigens auch zu spät, wurde daher backstage in die Sendung geschaltet.

Nicht viel zu lachen hingegen hat derzeit Schauspieler Christian Spatzek, er laboriert an einer schweren Schulterverletzung, daher hatte er keine allzu große Feierlaune.