ROMY Akademie: An dieser Münze glänzen beide Seiten

Wilde Tiere, seltene Pflanzen, Pistolen und Dollar-Blüten – die Dreharbeiten für das Best-of der ROMY-Akademiepreise haben einiges zu bieten. Am 6. April, dem Tag nach der Ehrung der Stars hinter der Kamera im Wiener Grand Hotel am Ring, zeigt ORF2 um 21.20 Uhr erstmals deren Höhepunkte. Die Vorarbeiten dafür, wie auch jene für die TV-Gala am 7. April in der Hofburg, laufen bereits auf Hochtouren.

An dieser Stelle tritt Burg-Star, ROMY-Nominee und „SOKO Donau“-Pathologin Maria Happel in Aktion – und das wie keine zweite. Obwohl noch am Abend davor an der Grazer Oper in Bernsteins „Candide“ auf der Bühne lässt sie es sich nicht nehmen, beim Dreh im Studio 2 des ORF am Küniglberg am frühen Morgen die Präsentatorin der ROMY-Akademie-Highlights zu geben. Und das geht sie an, als stünde sie für einen Film vor der Kamera: voll konzentriert, textsicher und trotzdem spielerisch leicht. „Es ist für mich ein richtiger Dreh“, betont sie. Auch wenn bei ihr, zwischendurch, das Lachen nie zu kurz kommt.

Und so dürfen die Zuseher gespannt darauf sein, wie am 6. April in aller Ernsthaftigkeit der Unernst regiert – an jeder Stelle dem Anlass entsprechend dosiert Maria Happel den Schmäh, wenn es darum geht, dem Publikum die Akademiepreis-Kategorien näherzubringen und gleichzeitig die Ehrung der Preisträger wirken zu las sen.