Nicholas Ofczarek: "Ich gehe lieber zum Fußballmatch"

Gibt es Solidarität unter Schauspielern?

Grundsätzlich ist man als Schauspieler ein Einzelkämpfer. Aber man ist dabei auch immer nur Teil eines Ensembles. Ich setzte mich gerne für Kollegen ein, wenn es notwendig ist.

Was erwarten Sie sich von Martin Kušej?

Ich kenne den Martin Kušej, habe mit ihm bereits im Münchner Residenztheater und bei den Salzburger Festspielen zusammengearbeitet. Er ist ein hervorragender Theatermann. Er wird in der ersten Phase neue Regisseure vorstellen und einiges verändern. Ich hoffe, dass dadurch wieder mehr junge Leute ins Burgtheater gehen. Ich erwarte mir ein lebendiges Theater, in dem extrem professional gearbeitet und höflich miteinander umgegangen wird.

Haben Sie jemals über einen Theaterwechsel nachgedacht?

Klar gab es in der Vergangenheit immer wieder Phasen, in denen ich über einen Wechsel nach Berlin oder Hamburg nachgedacht habe. Aber am Ende wurde mir klar, dass ich nicht weggehen möchte. Erstens habe im Burgtheater alles, was man sich als Schauspieler wünscht. Es ist ein renommiertes Haus, in dem man die besten Voraussetzungen für erstklassiges Theater findet. Zweitens haben mich familiäre Gründe abgehalten: Ich bin ein Kind von Opernsängern und musste dauernd umziehen. Dieses Gefühl, immer wieder aus der vertrauten Umgebung herausgerissen zu werden, wollte ich meiner Tochter ersparen.

Sie Sind ja für Ihre Rolle in „Der Pass“ für eine ROMY nominiert. Die Sky-Serie wird fortgesetzt. Sind Sie wieder dabei?

Ja, ich bin dabei. Aber in welcher Form und wie lange, weiß ich noch nicht. Das Drehbuch wird ja gerade erst geschrieben. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Was ich aber sagen kann ist, dass ich kürzlich für und mit Moritz Bleibtreu vor der Kamera gestanden bin. Er dreht gerade seinen ersten eigenen Kinofilm mit dem Titel „Cortex“. Moritz hat für den Thriller das Drehbuch geschrieben, fungiert als Regisseur, Produzent und spielt selber mit. Ich habe eine kleine Rolle, die wirklich gut ist. Es hat große Freude gemacht.

Welche Rolle übernehmen Sie?

Ich spiele einen Oneironauten.

Was ist das?

Das habe ich mich am Anfang auch gefragt (lacht). Man kann dazu auch Klarträumer sagen. Das sind Menschen, die Träume steuern können.

Können Sie das?

Hin und wieder schaffe ich es, aber nur kurz und wache auf. Aber es gibt da Seminare, die man besuchen kann. Man kann das lernen.