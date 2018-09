"Mephisto" im Burgtheater: Am Laufband zum Abgrund

Das kann ein wenig verwirren. Bekanntlich ließ sich Klaus Mann für sein Buch vom Leben seines ehemaligen Freundes Gustaf Gründgens inspirieren (der unter den Nazis Karriere machte), aber eben nur inspirieren. Sein Roman ist Fiktion.

In der Inszenierung von Bastian Kraft, der auch die Textfassung schrieb, wechseln die Figuren ständig zwischen Fiktion und realem Vorbild – oder, besser gesagt, liegen irgendwo dazwischen. So heißt Gründgens in der Burg, wie im Buch, Hendrik Höfgen, ist aber homosexuell (im Buch zieht es ihn zu einer schwarzen Domina).

Und es gibt eine zusätzliche Figur, die Sebastian heißt (also ähnlich wie der Regisseur/Autor des Abends), aber eindeutig als Klaus Mann zu identifizieren ist, der als Erzähler fungiert und sowohl seiner Schwester Barbara (erkennbar als Erika Mann, Klaus’ Schwester), als auch Höfgen/Gründgens erotisch verbunden ist.

Teil 1 des Abends (die wilden Zwanzigerjahre) werden als Revue gezeigt, Teil 2 (die Nazis haben die Macht übernommen) als strenge Dominanz-Inszenierung (Hendrik Höfgen wird in ein Sexsklaven-Outfit gezwängt).

Der Abend ist – auch – eine klassische Burg-Materialschlacht: Das Bühnenbild (Peter Baur) wird von einem gigantischen Laufband dominiert, auf dem sich Höfgen nach oben kämpft – dem Abgrund entgegen. Dazu gibt es vier riesige Drehwände, die einmal Projektionsfläche für Live-Filme sind, dann wieder Spiegel, dann Schattenspiel erzeugen.

Eine Schlagwerkerin (Judith Schwarz) kommentiert mit sehr suggestiver Musik die Handlung.