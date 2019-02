Die Sky-Serie der "Der Pass" wird fortgesetzt

Nach „Babylon Berlin“ und „Das Boot“ war auch die dritte deutschsprachige Sky-Eigenproduktion „Der Pass“ eine Fortsetzung finden. Ein Grund: Die Zahlen stimmen. Im Zeitraum von 25. Jänner bis 17. Februar 2019 erreichte die Thrillerserie alleine in Deutschland insgesamt 1,42 Mio. Seher im TV und erzielte weitere 2,55 Mio. Abrufe über die non-linearen Verbreitungswege von Sky. Genaue Zahlen für Österreich wurden vom Bezahlsender nicht bekannt gegeben.

In Österreich ist „Der Pass“, in der Burg-Mime Nicholas Ofczarek und Julia Jentsch die Hauptrollen übernommen haben, bisher die mit Abstand erfolgreichste deutschsprachige Sky Original Production. Nun haben die Verantwortlichen entschieden, neue Folgen von „Der Pass“ in Auftrag zu geben.