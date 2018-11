"Das Boot": Die U-612 geht auf Feindfahrt

Entstehung

Gedreht wurde in 105 Tagen mit nur zwei Wochen Pause in La Rochelle, Prag, Malta und München. Im Februar waren die Arbeiten abgeschlossen. Die Produktionskosten betrugen 26,5 Millionen Euro. Es war ein "sportlicher Produktionsplan", formulierte es Prochaska vorsichtig. Aber er ließ durchblicken, dass es in jeder Hinsicht sein bisher anspruchsvollstes Projekt ist. In einem guten halben Jahr musste er acht Drehbücher auf Stand bringen, recherchieren und diesen Film vorbereiten. Es war eine "leichte Überforderung", sagte er mit einem Lächeln. Die größte Herausforderung für ihn war, "im Rahmen dessen, was die Drehbücher vorgeben, den Grad an Authentizität zu erreichen, den 'Das Boot' vermittelt hat".

Wo kann man sich "Das Boot – Die Serie" ansehen?

Ab 23. November um 20.15 werden die ersten beiden Folgen auf Sky 1 zu sehen sein. Auf diesem Kanal werden in den kommenden Wochen jeweils am Freitag immer zwei neue Folgen ausgestrahlt. Im On-Demand-Bereich sieht die Sache anders aus: Alle acht Teile der Serie stehen ab 23.11. auf Sky Ticket, Sky Go zum Abruf bereit. Obwohl die Serie bereits in 100 Länder verkauft wurde, wird sie in Österreich und Deutschland im öffentlich-rechtlichen Fernsehen vorerst und für längere Zeit nicht zu sehen sein.

Die ARD zeigt hingegen am 23. November (ab 22 Uhr) den Filmklassiker „Das Boot“ (1981) im Director’s Cut. Am Montag (26.11.) ist auf Spiegel Geschichte (u. a. via Sky empfangbar) noch die dreiteilige Doku „Entscheidung im Atlantik – Der U-Boot Krieg 1939–1945“ zu sehen.

Fazit: Dem Regisseur Andreas Prochaska ist ein beklemmendes, bildgewaltiges und spannendes Antikriegsdrama in acht Teilen gelungen. Schauspielerisch ist das alles sehr gut - besonders gelungen ist die Leistung von Vicky Krieps als Simone Strasser. Kurzum: Nach den ersten zwei Folgen will man auf jeden Fall mehr sehen.