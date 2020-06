Die nächsten Wochen haben es für Mirjam Weichselbraun in sich. Derzeit laufen die von ihr souverän moderierten österreichischen Auswahlshows für den Song Contest in Wien. Auch bei den ESC-Finalshows wird gebürtige Innsbruckerin im Einsatz sein – gemeinsam mit den ebenfalls für die ROMY nominierten Alice Tumler und Arabella Kiesbauer.

Womit die Moderatorenkarriere Weichselbrauns um weitere Höhepunkte reicher ist. Begonnen hat die in Tirol beim Privatradio und -fernsehen. 2001 schaffte sie den Sprung zu den Musiksendern VIVA Plus und, ab Oktober 2002, MTV.

Der Sommer 2004 brachte Weichselbraun mit "Expedition Österreich" das erste ORF-Engagement.2005 folgten "song.null.fünf", die "Top Spot"-Verleihung und, vor allem, „Dancing Stars“. Dieser Show hält sie seitdem die Treue.

Seit 2007 gehört zudem zum „ Life Ball“-Moderationsteam. 2009 moderierte sie zudem die "KURIER ROMY"-Verleihung, wo sie zugleich als "beliebteste Talk- und Showmasterin" mit dem TV-Publikumspreis ROMY geehrt wurde. 2011 und 2012 folgten dann gleich weitere goldene ROMY-Statuetten für die beliebteste Show-Entertainerin. Ebenfalls ein Fixpunkt in Weichselbraun Moderationskalender ist seit 2011 zudem der Opernball. Ihre komödiantische Seite konnte sie zudem im Herbst 2012 als Sidekick bei der „ Harald Schmidt Show“ bei Sky ausleben..

Weichselbraun ist auch als Schauspielerin im Einsatz und absolvierte dazu auch eine Ausbildung u.a. in den USA. Ihr Debüt gab sie als "Die Rosenkönigin" bereits 2007. Neben TV-Komödien war sie auch in der „Marthaler“-Krimi-Reihe des ZDF sowie im Kinofilm „Zweisitzrakete“ zu sehen und übernahm 2009 die Rolle der Sugar Kane in Peter Stones Musical "Manche mögen’s heiß" im Theater in der Josefstadt.

Für diese Rolle gibt es noch keine ROMY, aber erfüllend ist sie allemal: Seit September 2013 ist Mirjam Weichselbraun Mutter einer Tochter namens Maja.