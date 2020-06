1999 durfte der heute 48-Jährige dann erstmals eine Unterhaltungssendung präsentieren, das ORF-Action-Format "Glück gehabt" (später "Extrem"). 2002 setzte sich Assinger in ORF-internen Castings überraschend gegen prominente, gelernte Moderatoren durch und übernahm die Präsentation der " Millionenshow". Der Meilenstein seiner zweiten Karriere.

Seine TV-Referenzliste hat aber noch mehr zu bieten: Er war der ORF-Stammmoderator des " Domino Day", 2009 war Assinger dann in der ORF-Reality "Das Rennen" zu sehen. Und von Oktober bis Dezember 2012 rückten Armin Assinger und sein "Einser Team" aus, um in Not geratenen Menschen und Institutionen zu helfen. Nach einem kurzen Ausflug in die Schauspielerei vor 15 Jahren bei „ Julia“, folgte am 2014 ein zweiter. Im Serien-Piloten „Hart an der Grenze“ mimte Assinger einen Dorfpolizisten. Und mit der Bundesländer-Show "9 Plätze 9 Schätze" konnte er erneut fast eine Million Menschen vor dem Fernseher locken.