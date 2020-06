Alice Tumler, Andi Knoll

Beim Song Contest 2014 hat nicht nur Conchita Wurst österreichische Fernsehgeschichte geschrieben, auch ORF-Moderator Andi Knoll hat für einen Eintrag gesorgt. Statt der Sieger-Hysterie anheim zu fallen, meinte er live auf Sendung: "Jetzt hat uns die den Schas gewonnen". Es war der Schock, wie er später einräumte. Als jahrelanger Begleiter des Sängerwettstreits war Knoll halt nur das Verlieren gewohnt.

Gewinnen könnte der beliebte Radio- und TV-Moderator nun aber die ROMY.

Seine Karriere startete der Innsbrucker bei diversen Südtiroler Privatradios. Der Sprung nach Wien gelang Knoll mit einem Praktikum bei "Treffpunkt Ö3". Seitdem hat er als Präsentator von Ö3-Sendungen von "Hit-Hotline" über den "Wecker" bis zur " Ö3 Vormittagsshow" und seinen Auftritten bei zahlreichen " Ö3-Beachmanias" und "Mountainmanias" in ganz Österreich sein Fanpublikum.

Seine Fernseh-Karriere begann schleichend: Mit viel Witz und hoher Schmerztoleranz kommentierte er seit 1999 fast durchgängig die Song-Contest-Übertragungen. Auch beim Amadeus und beim Life Ball war er schon als Moderator dabei.

Er präsentierte die Archiv-Show "Auf Wieder-Sehen Österreich" und ließ Prominente auf seiner "Comedy Couch" Platz nehmen. Seit Herbst 2011präsentiert er den ORFeins-Event "Die große Chance" – seit 2013 mit Alice Tummler. Gemeinsam sind sie für die ROMY nominiert.

Auch für Alice Tummler lautet das Reizwort "Song Contest". Denn sie wird gemeinsam mit den ebenfalls für die ROMY nominierten Mirjam Weichselbraun und Arabella Kiesbauer die Final-Shows live und weltweit präsentieren - für die Innsbruckerin selbst also „Die große Chance“.

Mit der internationalen Herausforderung kann Tummler aber umgehen. Sie spricht fünf Sprachen und moderiert auf ARTE auf Englisch und Französisch.

Tumler studierte in London Journalismus und absolvierte in Paris Theaterkurse. Es folgten Aufenthalte in Italien und auf den Antillen, wo sie unter anderem eine tägliche Radiosendung moderierte.

Ihre TV-Karriere begann 2004 beim französischen Musiksender TraceTV sowie dem Dokumentar- und Reisesender VOYAGE. Erstes großes Highlight ihrer Karriere war die Moderation der "KORA All African Music Awards" in Südafrika, eines der größten panafrikanischen Musikevents. Nach weiteren längeren Aufenthalten in Asien und Südamerika kommt Tumler für die dreisprachige Musiksendung "ONE SHOT NOT" zu ARTE. Auf France3 setzt sie 2010 eine Reisesendung um.

Zurzeit präsentiert sie unter anderem " ARTE Lounge", ein weiteres Livemusikformat, sowie Musikfestivals und Liveshows auf ARTE.

2013 und 2014 führte Tumler neben Andi Knoll mit ruhiger Eleganz durch die ORF-Casting- und -Live-Shows von "Die große Chance". Sie moderierte 2014 auch die Eröffnung der Wiener Festwochen am Wiener Rathausplatz und war im " Life Ball"-Moderatorenteam.