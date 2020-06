Der deutsche Moderator mit der wuchtigen Brille sorgt seit 2012 an der Seite von Sonja Zietlow für viele Lacher im australischen Dschungel. Die Moderation des RTL-Quotenhit übernahm er nach dem Dirk Bach überraschend gestorben ist. Hartwich war der Sendung stets herzlich verbunden: "Ich war von Beginn an großer Fan dieser Show". Sich selbst sieht Hartwich keinesfalls als potenziellen Kandidaten für das Camp. „Ich wäre mies gelaunt, weil es nichts zu essen gäbe“, sagt er.

Daniel Hartwich zählt seit Jahren zum Aushängeschild bei RTL. " Günther Jauch und Oliver Geissen haben mir noch ein bisschen was voraus. Aber okay, ich bin ein wichtiges Sendergesicht. Und das macht mich natürlich auch ein bisschen stolz. Ich bin kein Typ, der andauernd den Sender wechseln möchte. Man hat mich aufgebaut, gefördert und mir vertraut. Ich durfte auch Fehler machen. Das ist wichtig", sagte er in einem Interview.

Der gebürtige Frankfurter und Wahl-Kölner entdeckte die Leidenschaft für seinen Beruf früh. Als Radioreporter und Moderator für den Hessischen Rundfunk war er schon während seines Studiums im Einsatz. Im Jahr 2005 wechselte Daniel Hartwich zur Mediengruppe RTL, wo er zunächst für die VOX-Sendungen "Fit For Fun TV" und „Wissenshunger" als Reporter tätig war. Im Februar 2008 startete bei RTL seine Late Night Show "Achtung! Hartwich", die ihm Nominierungen für den " Deutschen Fernsehpreis" und den " Deutschen Comedypreis" einbrachte. Im Herbst dieses Jahres präsentierte er gemeinsam mit Marco Schreyl die zweite Staffel der Erfolgsshow "Das Supertalent", für die er bis heute jedes Jahr vor der Kamera steht. 2009 bekam er für die Moderation des " Supertalents" sogar die Goldene Kamera.

Heute moderiert der 36-Jährige die drei erfolgreichsten Shows des Senders (außer "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" auch "Let’s Dance" und "Das Supertalent"). Quirlig, witzig und ein bisschen vorlaut - so erleben die Zuschauer auch Daniel Hartwich. Weniger offenherzig geht Hartwich mit seinem Privatleben um, sagt kaum etwas dazu. Seit 2009 ist er mit der Journalistin Hannah Hoelscher liiert. Heuer haben sie ihr erstes gemeinsames Kind bekommen.

Das Fernsehpublikum schätzt Hartwich vor allem für seine Gelassenheit vor der Kamera. Er ist der perfekte Gastgeber, der anderen eine Bühne gibt, dabei durchaus selbstbewusst ist und mit einer sympathischen Leichtigkeit agiert. Seine unterschiedlichen Aufgaben beim Fernsehen haben ihn zum vielseitigen und auch schlagfertigen Moderator reifen lassen. Auf sein Talent allein verlässt sich Hartwich aber nicht. Sein Erfolg beruht genauso auf guter Vorbereitung. Er stellt sich gerne auf alle Eventualitäten ein.

Daniel Hartwich ist in diesem Jahr zum ersten Mal für eine KURIER-Romy nominiert.