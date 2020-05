Maximilian Mundt: Ein Talent vor und hinter der Kamera

Haben Sie schon einmal etwas aus dem Darknet bestellt?

(lacht) Nein, da bin ein zu großer Angsthase.

War für Sie die Rolle eine Reise zurück in die eigene Schulzeit?

Auf jeden Fall. Das Läuten der Pausenglocke, alte Schulbrote, beschmierte Tische… Ich hatte viele Flashbacks.

Waren Sie eher der Nerd oder der Klassenliebling, den alle Mädels anhimmeln?

Ich habe definitiv zu den etwas eigenartigen Mitschülern gehört. Ich war nicht auf den ganzen Partys eingeladen und habe meine Zeit eher mit der Fotografie oder dem Baumhäuser bauen verbracht.

"How to Sell Drugs Online (fast)" hat einen Bildungsauftrag, nur nicht so offensichtlich, haben Sie in einem Interview gesagt. Welcher Auftrag wäre das?

Wir zeigen in der Serie die Risiken und Nebenwirkungen von gewissen Drogen auf, aber auch, wie das Darknet funktioniert und welche Gefahren es mit sich bringt. Das geschieht aber immer so verspielt und visuell aufregend gestaltet, dass man nicht das Gefühl bekommt, belehrt zu werden. Das ist eine tolle Mischung, die ankommt.

Mit "How To Sell Drugs Online (fast)" konnten Sie den schauspielerischen Durchbruch feiern. Sie sind aber auch leidenschaftlicher Fotograf, arbeiten als Regieassistent fürs Thalia-Theater und studieren an der Hochschule für Bildende Künste. Wohin geht die Reise? Welcher Bereich liegt Ihnen am meisten? Oder lässt sich das alles super miteinander verbinden?

Als Schauspieler gehört das Warten praktisch zum Beruf mit dazu und es kann auch mal zu Durststrecken kommen. In solchen Momenten bin ich froh, dass ich noch andere Leidenschaften habe, denen ich nachgehen kann. Ich brauch mich gar nicht entscheiden und diese Tätigkeiten ergänzen sich auch super gut. Manchmal merke ich, wie sehr es mir beim Schauspielen hilft, auch die anderen Departments zu verstehen und wertzuschätzen. Und aktuell ist es wirklich von Vorteil, mehrere Standbeine zu haben.

Welche Projekte, welche Dreharbeiten stehen nach der Corona-Krise an?

Momentan sind alle Produktionen unterbrochen und ich kann dazu noch nichts sagen, aber ich würde zum Beispiel super gerne auch mal in Österreich drehen. Ich habe früher alle Sommer mit meiner Familie in den Bergen verbracht und liebe es dort.